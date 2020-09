Seggi nelle scuole, anche in Umbria le mamme chiedono lo spostamento - Tuttoggi

Ad Assisi si è mobilitato il Comitato MammAssisi, ma analoghe richieste arrivano da Spello e Foligno

La campanella del ritorno a scuola suona anche in Umbria il 14 settembre, ma dopo una settimana le lezioni si interromperanno per permettere il voto al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. Il Viminale ha avviato così una ricognizione sul territorio nazionale per verificare la possibilità di votare in edifici non scolastici, e anche da Assisi, così come da Spello e Foligno, si alzano le voci delle mamme per chiedere di spostare i seggi dalle scuole altrove. Una eventualità che altri comuni umbri, come Baschi, stanno prendendo in considerazione.

Uno dei messaggi è apparso nel gruppo Sei di Assisi se…, a firma delle mamme del comitato MammAssisi; nella città serafica molte delle 32 sezioni elettorali sono all’interno di istituti scolastici, che riprendono l’attività dopo mesi di didattica a distanza e nella più totale incertezza sul come si svilupperà l’anno scolastico 2020-21. “Le lezioni si sono interrotte a marzo e riprenderanno (fra mille problematiche) tra una settimana. Non si sa come procederà l’anno scolastico che purtroppo è condizionato dall’andamento di questo virus. Immaginiamo che i locali siano stati sanificati per riaccogliere gli alunni e che i banchi siano stati sistemati distanziati fra loro in modo studiato e misurato… dico immagino perché tuttora, ad una settimana dall’inizio, i genitori sanno davvero poco di quello che sarà questa tanto attesa ripartenza“, si legge nel gruppo Sei di Assisi se…, in un messaggio in cui è taggato anche l’assessore Simone Pettirossi.

“Insediare i seggi richiede di nuovo lo smistamento dell’ordine nelle classi – continua il messaggio – oltre al fatto che sicuramente gli ambienti dovranno essere di nuovo sanificati prima del rientro degli alunni e (non ultimo) questo comporterà un’ulteriore perdita di giorni di lezione che non sono mai stati così preziosi come in questo momento. Magari, vista la straordinarietà del momento, è possibile pensare a delle sedi alternative?“. Il Comitato MammAssisi suggerisce “il grande e spazioso Monte Frumentario ad esempio (che dispone fra l’altro di diversi ingressi), ma sicuramente ci saranno anche altri posti che non conosco personalmente o che in questo momento non mi sovvengono“.

Per il momento nessuna risposta dalla giunta, anche se ci sono tanti messaggi di ‘solidarietà’. “Ho scritto la stessa cosa per Spello e Foligno – uno dei commenti – ci sono spazi come la caserma Gonzaga o centri sportivi come il Carapillo a Spello che si potrebbero utilizzare. Ma nel 2020 ancora usiamo la scuola! Dopo 7 mesi aspettano il rientro in classe! Non ho parole!“.