Scuole Sicure, in Prefettura il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Si è tenuta ieri, 29 agosto, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia e avente per oggetto le modalità applicative della Direttiva del Ministro dell’Interno “Scuole Sicure” per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio nei pressi degli istituti scolastici.

L’imminente apertura del nuovo anno scolastico impone infatti una nuova azione di prevenzione econtrasto delle devianze giovanili come anche il bullismo e il cyberbullismo.

E’ stata svolta una analisi sulle aree territoriali pertinenti alle singole realtà scolastiche per calendarizzare i servizi mirati da parte delle Forze di Polizia anche con il concorso della Polizia locale, sopratutto nei luoghi a rischio di spaccio.

Decisa anche l’istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutte le FF.OO. di quelle municipali e provinciali e con un referente dell’Ufficio Scolastico Regionale, sempre al fine di programmare i controlli direttamente nelle scuole.

E’ stata anche richiamata la possibilità per i Comuni di applicare il “DASPO urbano”, previsto dalle recenti normative in materia, proprio per elevare maggiormente la sicurezza intorno alle scuole. Sono stati anche invitati gli Enti Locali a individuare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle scuole.

Foto repertorio TO

