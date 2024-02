Scuole di Spoleto, Ufficio Sisma: “Non sappiamo nulla dei moduli, progetti in ritardo” - Tuttoggi.info

Gli Uffici regionali hanno convocato d’urgenza il Sindaco di Spoleto, la Presidente della Provincia di Perugia e l’USR

È destinata a tornare nel caos la situazione delle scuole di Spoleto su cui era intervenuta l’Amministrazione comunale appena 48 ore fa, con un comunicato in cui si preannunciavano soluzioni come i moduli abitativi da posizionare a Santo Chiodo, in un’area adiacente a quella di Protezione civile, e che sarebbero stati chiesti gratuitamente al sistema nazionale della ProCiv stessa.

Una nota che risultava anomala (e che non ha accontentato certo i genitori per il sito individuato in una zona praticamente industriale e periferica) sotto vari aspetti, a cominciare propri dai moduli abitativi da destinare ad aule scolastiche.

Sarebbe stato proprio questo comunicato ad innescare una dura presa di posizione degli Uffici della Regione, ma anche di quelli del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016.

TuttOggi.info ha avuto modo di visionare la lettera con cui gli Uffici hanno convocato d’urgenza per il prossimo 15 febbraio il Sindaco di Spoleto, la Presidente della Provincia di Perugia e l’USR per far il punto di situazione. “Non tutti gli interventi di edilizia scolastica stanno procedendo nel rispetto dei tempi” si legge nella lettera che mette di fatto in mora il Municipio di Spoleto “molti progetti non sono stati ancora sottoposti all’istruttoria di questo Ufficio Speciale” continua la lettera.

Poi l’affondo sulla nota stampa del Comune guidato dal Sindaco Sisti e dal Vice Lisci: “Si apprende da organi di informazione della volontà di installare container presso un’area di protezione civile senza che lo scrivente ufficio ne sia stato messo a conoscenza”.

Un bel guaio per centinaia di famiglie che si vedono così, come nel gioco dell’oca, tornare al punto di partenza per quanto riguarda il servizio scolastico per i propri figli.

Certo il Comune aveva messo le mani avanti dicendo che, se i moduli non fossero stati concessi gratuitamente (e non possono esserlo), si sarebbe provveduto con risorse proprie: ma si è veramente sicuri di avere in bilancio le risorse appropriate per un investimento così importante come quello annunciato?

