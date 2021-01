Scuola, venerdì la Giunta decide sul ritorno in classe delle superiori

Tesei: attendiamo i dati del Cts regionale e della cabina di monitoraggio nazionale

La Giunta regionale, nella giornata di venerdì, deciderà sul rientro in classe, pur parziale (al 50% secondo l’ultimo decreto del Governo), degli studenti delle scuole superiori.

“Aspettiamo i dati del Comitato tecnico scientifico regionale e della Cabina di monitoraggio nazionale” ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Spiegando che la Regione è per il ritorno in classe di tutti gli studenti, se ci sono le condizioni di sicurezza.

Ed anche per la possibile ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori dopo l’11 gennaio, in queste settimane si è lavorato per implementare il servizio di trasporto, una delle principali criticità per i possibili contagi tra i ragazzi.

Nei giorni scorsi, pur a titolo personale, gli assessori Coletto e Fioroni si era pubblicamente espressi auspicando un rinvio del ritorno alle lezioni in presenza per le scuole superiori.

Molte Regioni, intanto, hanno già prolungato la didattica a distanza.