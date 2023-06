Scuola Todi, aggiudicati i lavori del nuovo polo scolastico di Ponterio - Tuttoggi.info

I due interventi, da quasi 3 milioni di euro, vedranno la realizzazione di asilo nido e scuola dell'infanzia

Decisivo passo in avanti per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Ponterio. Il Comune di Todi ha infatti proceduto, in data 6 giugno, all’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la costruzione dell’asilo nido, finanziato dal PNRR, con 1 milione e 130 mila euro. A breve è prevista la consegna dei lavori che dovranno concludersi entro la fine del 2025.

In data 16 giugno gli uffici hanno invece proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione per la realizzazione della scuola dell’infanzia, per la quale era stato ottenuto un finanziamento da 1 milione e 660 mila euro, sempre a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Identico il cronoprogramma, con il collaudo delle opere che dovrà avvenire in entrambi i casi entro il 30 giugno del 2026.

“A fronte delle preoccupazioni di cui tanto si legge in Italia – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – il Comune di Todi, grazie ad un grande sforzo professionale della struttura, conferma di essere nei tempi previsti di affidamento su tutti gli investimenti accordati, aspetto che ci permetterà di dedicarci ora alla migliore esecuzione di quanto previsto nei progetti”.

Il nuovo polo scolastico di Ponterio nascerà accanto alla scuola elementare e alla nuova palestra, a confine con l’ampia fascia verde adiacente l’argine del Tevere in cui si stanno realizzando percorsi ed aree attrezzate e collegata pedonalmente alla piazza delle Arti. I due progetti sono stati elaborati basandosi su di una serie di puntuali analisi del sito condotte sotto molteplici aspetti: topografico, geologico-geotecnico ed anche di indagine archeologica.

In virtù della forma e dell’orientamento dell’area i due edifici facenti parte del complesso sono allineati e disposti lungo un asse che va da nord-ovest a sud-est, parallelamente alla vecchia viabilità che l’idea progettuale trasforma in un ampio ed importante viale pedonale che fa da connettivo ai vari edifici scolastici, facendo della zona una sorta di ‘campus scolastico’.

Questo asse, che collega i due edifici, è anche quello che demarca, all’interno dell’area di progetto, il “confine” fra la parte “pubblica”, quella degli spazi verdi accessibili del complesso, connessa al viale pedonale interno e dunque “aperta” alla città, e quella invece “privata”, destinata solo ai bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia e che rappresenta l’insieme dei loro luoghi di esperienza, apprendimento e gioco.

Il modo in cui l’area di progetto è stata pensata, anche dal punto di vista architettonico, costituiscono un elemento di forte qualificazione, dando vita ad uno spazio accogliente, piacevole da percorrere e da vivere, strettamente connesso alle aree verdi accessibili dal nuovo complesso, che è stato pensato per aprirsi alla comunità, permeabile alla quotidianità fino a diventare punto di incontro e comunicazione.

“Abbiamo tagliato un altro traguardo, per nulla facile e scontato – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – che ha come obiettivo finale quello di dare alla comunità nuove scuole sicure, comode, moderne, efficienti e complete di tutti i servizi, dei veri e propri campus. La città del futuro passa attraverso queste opere che è possibile realizzare solo alla grande capacità di progettazione messa in campo per intercettare le risorse straordinarie del PNRR”.

Per il polo scolastico di Ponterio verranno investiti quasi 3 milioni di euro. Aggiudicatarie dei due appalti sono risultate due imprese umbre.