La scuola di musica M-M-S riparte per la nuova stagione | Scopri i corsi - Tuttoggi

La scuola di musica “Modern Music School” ha ricominciato in piena sicurezza l’anno scolastico 2020-2021 e l’ha fatto alla grande. Un boom di iscrizioni, con allievi di tutte le fasce d’età, dai più piccoli di soli 4 anni fino a chi, dopo la pensione, ha deciso di dedicarsi alla musica.

Nella nostra scuola, tutti gli allievi hanno la possibilità di sperimentare metodi sempre versatili e aggiornati, che si adattano alle esigenze e attitudini personali. Grazie all’esperienza dei nostri insegnanti, tutti possono raggiungere ottimi risultati, anche senza essere costretti alla temuta ora di solfeggio.

A tutti gli allievi diamo la possibilità di svolgere le lezioni in modalità online. In caso di eventi di forza maggiore, che impediscano le lezioni in presenza, i nostri corsi vanno avanti, assicurando così la continuità del percorso di studio.

Grande flessibilità anche nella scelta degli orari delle lezioni che vengono concordate con gli allievi, per venire incontro a tutte le esigenze.

Da oltre vent’anni, accompagniamo i nostri allievi nello straordinario percorso della musica.

Ecco l’elenco dei nostri corsi:

BASSO

BATTERIA

CANTO moderno / jazz / lirico

CHITARRA elettrica / classica

CLARINETTO

CONTRABBASSO

FISARMONICA

ORGANO

PIANOFORTE

SAX

TASTIERA

TROMBA

TROMBONE

UKULELE

VIOLINO

VIOLONCELLO

ORIENTAMENTO (panoramica di tutti gli strumenti per bambini)

PREPARAZIONE AGLI ESAMI

Info 347 9481634 (anche Whatsapp)