Scuola media San Giovanni Baiano: demolita una parte, stessa ipotesi anche per la palestra | Foto

In corso i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, le demolizioni parziali non allungano tempi né aumentano costi

Demolita “a sorpresa” una parte della scuola media “Leonardi” di San Giovanni di Baiano ed ora si valuta di abbattere anche la palestra. I lavori in corso alla secondaria di primo grado nella popolosa frazione di Spoleto sono iniziati da mesi, finalizzati all’adeguamento sismico ed all’efficientamento energetico. Ma nelle ultime settimane le ruspe hanno abbattuto uno dei corpi di fabbrica, quello più a ridosso del negozio “Pensa”.

Una demolizione che ha sorpreso molti e di cui non si era mai parlato finora – ufficialmente si trattava soltanto di un rinforzo strutturale e di interventi in fondazione – ma che in realtà, come spiegano dal Comune di Spoleto, era tra le ipotesi progettuali già previste in origine.