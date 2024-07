Scuola Garibaldi, oltre un milione di euro per cambiare 166 infissi e impianto riscaldamento - Tuttoggi.info

Scuola Garibaldi, oltre un milione di euro per cambiare 166 infissi e impianto riscaldamento Il Comune - a seguito della ricognizione effettuata dalla Regione per l'assegnazione dei fondi Pr Fesr 2021-2027 - è risultato ammissibile a finanziamento per l'importo totale di 1 milione e 59 mila euro

