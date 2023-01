Scuola e lavoro, tris di iniziative della Camera di commercio

Prima giornata dei laboratori di formazione, con la partecipazione di 5 istituti | Al via le Settimane dell'Imprenditorialità, collaborazione con Job Placement

Primo appuntamento della seconda edizione del CV LAB, in collaborazione con Aidp Umbria. Una delle iniziative della Camera di Commercio dell’Umbria che coinvolgono gli studenti. Via anche a “A scuola d’impresa con le Settimane dell’Imprenditorialità grazie all’Ente Camerale e al partner JA Italia” per stimolare e potenziare gli studenti umbri interessati dalle azioni di PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. In particolare, l’Ente Camerale propone alle scuole umbre alcuni format volti a ideare e simulare mini imprese, grazie alla collaborazione con Junior Achievement Italia, una Ong che da anni realizza a livello nazionale progetti e competizioni proprio in tale ambito. E sabato 6 febbraio La Camera di Commercio dell’Umbria interverrà – promuovendo anche in quest’occasione ExcelsOrienta – all’evento sul Job Placement che l’Istituto Alberghiero di Assisi sta organizzando, in collaborazione con Anpal servizi, sulle tematiche del placement e sugli sbocchi lavorativi post diploma. L’elenco degli Istituti scolastici coinvolti.

Formazione e Laboratori per un passo consapevole

Ha avuto inizio oggi, martedì, l’edizione 2023 del CV LAB – Formazione e Laboratori per un passo consapevole, in collaborazione con Aidp (Associazione Italiana per la Direzione del Personale). Umbria. Alla seconda edizione del corso partecipano cinque istituti: (IIS Cavour Marconi Pascal di Perugia, ITT Allievi Sangallo di Terni, IO Rosselli Rasetti, Castiglione del Lago; Liceo Properzio di Assisi, ITTS A. Volta DI Perugia (con ulteriori classi rispetto all’edizione 2022) con oltre 450 studenti.