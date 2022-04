Scuola di musica e danza "Onofri", c'è un bando per due Borse di Studio - Tuttoggi

Le due borse di studio saranno attribuite sulla base di due differenti criteri: la prima è riservata agli allievi che sosterranno gli esami di passaggio e che, quindi, hanno seguito nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, un programma di studi, per così dire, istituzionale e che si pone nella scelta dell’indirizzo professionale.

La seconda è riservata a quegli allievi che, nonostante le difficoltà della didattica a distanza, per amore della musica, hanno seguito assiduamente e con costanza le lezioni, sia in presenza che in DAD, ottenendo comunque risultati soddisfacenti nello studio della musica, seppur a livello amatoriale.

Il termine per la presentazione della domanda per partecipare all’attribuzione di una borsa di studio è venerdì 20maggio 2022. Scaduto il termine l’ufficio competente provvederà alla convocazione dei candidati per l’esame della borsa di studio.

“Avvicinare i ragazzi alla musica, creare le condizioni affinché venga stimolato non solo l’apprendimento, ma anche la sensibilità verso le discipline musicali e coreutiche, sono finalità nobili che abbiamo il dovere di perseguire – sono state le parole dell’assessore Danilo Chiodetti – Quindi garantire la frequenza gratuita ai ragazzi e alle ragazze a cui vengono riconosciuti meriti artistici, rappresenta una misura che intendiamo portare avanti e che cercheremo in futuro di potenziare ulteriormente”.​