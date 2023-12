Scuola di Danza 'Città di Gubbio' compie 40 anni, al "Ronconi" va in scena "Lo Schiaccianoci" - Tuttoggi.info

Per festeggiare lo speciale traguardo la Scuola metterà in scena lo spettacolo nelle serate del 13 e 14 dicembre

Compie 40 anni la Scuola di Danza “Città di Gubbio”, che per festeggiare questo specialissimo traguardo porterà in scena i suoi allievi con “Lo Schiaccianoci” nelle serate del 13 e 14 dicembre al Teatro Luca Ronconi.

Tutto nasce nel 1983 dalla passione di un gruppo di mamme e di papà: “La nascita della prima scuola di danza a Gubbio – ha raccontato stamattina (7 dicembre) in conferenza stampa Carla Menichetti, membra del direttivo della scuola insieme ad Anna Rita Fecchi, Rosanna Giovarelli e Rosetta Sannipoli – è stata una vera e autentica innovazione, che ha contribuito a diffondere la cultura della danza e dare a tanti giovani la possibilità di esprimersi in questa arte. I successi conseguiti dalla scuola, che dagli anni ’90 ha sede nel quartiere di San Martino, sono stati numerosissimi: le nostre allieve e allievi hanno preso parte a concorsi nazionali e internazionali, e molti di loro sono stati ammessi anche scuole di livello superiore”.

Dal 1993 la scuola organizza il Festival – Concorso “Renato Fiumicelli”, che ha visto negli anni la partecipazione delle più prestigiose realtà internazionali: un appuntamento diventato crocevia per giovani ballerini e per le loro famiglie, pronti a vivere un’esperienza unica dal punto di vista artistico, turistico e culturale. “La scuola si è sempre distinta anche per la collaborazione con eventi locali e nazionali – ha sottolineato Silvia Menichetti, direttrice della scuola – puntando sulla promozione dell’impegno sociale e culturale e riconoscendo il valore degli allievi anche attraverso premi e borse di studio. Tra queste, la borsa in memoria di Elisabetta Barbetti, consegnata ogni anno a fine saggio”.

La Scuola di Danza “Città di Gubbio” oggi conta più di 130 allieve e allievi, e con un corpo docente qualificato e il sostegno vigoroso del direttivo e dei suoi numerosi membri, prosegue con entusiasmo nel suo impegno. La prevendita de “Lo Schiaccianoci“ avrà luogo presso il botteghino del Teatro Luca Ronconi il 12, 13 e 14 dicembre dalle 16 alle 19.