Scuola, ad Assisi ultime ore per iscriversi a mensa e trasporto - Tuttoggi

Per un supporto on line è disponibile il servizio presso il DigiPass a Santa Maria degli Angeli (Palazzo Capitano del Perdono) l’ufficio scuola, politiche giovanili e pari opportunità, oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 e domani dalle 9 alle 13.30 e compilare la domanda. Oppure, terza modalità, inviare la domanda via email all’indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.assisi.pg.it, dopo aver compilato e sottoscritto l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune,unitamente a tutti gli allegati che si intende presentare.

Per ogni informazione ochiarimento è a disposizione l’ufficio scuola ai numeri 075 8138627 – 651. Intanto sempre per quanto riguarda il trasporto scolastico, a seguito di procedura di gara il servizio è stato affidato alla ditta Ini Bus, già in precedenza gestore, e la novità di quest’anno prevede 10 nuovi automezzi in classe 6 euro nel pieno rispetto delle finalità previste dal Pnrr.