Scrittura e impegno per le giovani generazioni: ecco la V edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni - Tuttoggi.info

C'è tempo fino al 27 maggio per partecipare con il proprio romanzo inedito alla V edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni

C’è tempo fino al 27 maggio per partecipare con il proprio romanzo inedito alla V edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, dedicato ai temi presenti nell’opera dell’intellettuale e scrittrice, scomparsa nel 2018, che nella sua vita ha saputo coniugare scrittura e impegno civile, riservando particolare attenzione al mondo femminile e sociale (è stata tra le altre cose anche l’ideatrice della Fondazione La città del Sole Onlus, che crea progetti di vita per persone fragili).

Promosso dall’associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi, in collaborazione con ali&no editrice, la rivista Noidonne e il Comune di Perugia, quest’anno il Premio presenta diverse novità, a partire dalla serie di eventi collaterali che proporrà nei prossimi mesi, come presentazioni diffuse del Bando in tutta la provincia, incontri con autori e letture pubbliche dei libri finalisti nelle scuole. Iniziative, queste, pensate per coinvolgere in particolar modo le giovani generazioni, che si terranno nelle scuole del territorio, all’Università e nelle biblioteche aderenti alla Giuria Popolare, in collaborazione con il Circolo LaAV – Lettura ad Alta Voce di Perugia e la Giuria Specialistica del Premio.

Giuria che – presieduta dalla giornalista Benedetta Tobagi (presidente Onoraria è la Senatrice Liliana Segre) – è già all’opera per selezionare i 10 finalisti della sezione editi, mentre i finalisti della sezione inediti verranno divulgati a ottobre, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà anche quest’anno in novembre e che – altra novità della quinta edizione del Premio – si articolerà in una due giorni con un convegno sui temi del Premio, in particolare sulla scrittura femminile e civile, con la partecipazione di scrittori e scrittrici di diverse generazioni.

Bando completo e info per partecipare: www.premioletterarioclarasereni.it