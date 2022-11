Screening a Città della Pieve, si incrementerà l’incontro col cardiologo

Nel corso dell’appuntamento precedente a Fabro, invece, sempre promosso dall’associazione pievese A.L.I.Ce., erano state effettuate 47 misurazioni con visita e 43 elettrocardiogrammi con refertazioni.

Per le due iniziative si ringraziano, oltre alle Amministrazioni di Fabro e di Città della Pieve, chi ha collaborato alla loro riuscita, in particolare i cardiologi, il dott. Massimo Guerrieri e il dott. Bruno Ricciardelli, i medici, la dott.ssa Antonella Paolini e la dott.ssa Paola Favetta, gli infermieri, Franco Maccabruno, Milvia Mencarelli, Silvia Cupella, Rita Croccolino. Un grazie anche a chi, veramente molti, ha voluto rispondere allo screening.

Poiché, per l’elevato numero dei richiedenti, alcuni sono rimasti fuori dall’elettrocardiogramma e dall’incontro con il cardiologo, A.L.I.Ce. pensa di incrementare il servizio “Incontro con il cardiologo” funzionante presso la sede in via Giacomo Villa, 1 – Casa della Salute – Città della Pieve. Per informazioni e prenotazioni la segreteria di A.L.I.Ce. è aperta da lunedì a venerdì ore 10.00/11.30, tel. 0578 297091, se si preferisce si può scrivere a aliceumbriapieve@tiscali.it