Prevenzione contro l’ictus, giornata di screening a Città della Pieve

La presenza del cardiologo permette la immediata refertazione dell’elettrocardiogramma, quella del medico consente, a chi vuole, di accedere al colloquio per la valutazione del rischio ictus.

Nell’evidenziare l’importanza della prevenzione, vogliamo sottolineare che, poiché l’ictus è una patologia tempo-dipendente, ogni minuto è fondamentale.

Se riconosci anche solo uno di questi sintomi: perdita di forza o sensibilità ad un braccio o ad una gamba; riduzione della vista, visione sdoppiata o confusa; difficoltà ad esprimersi, non riuscire a parlare, non capire cosa viene detto; bocca storta da un lato; cefalea molto violenta; non perdere tempo, chiama subito il 112 o il 118.