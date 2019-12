Scoperto locale notturno abusivo, denunciato 40enne - Tuttoggi

La Polizia di Stato della Questura di Perugia, con la collaborazione del personale dei Vigili del Fuoco e della locale Polizia Municipale nella notte del 15 dicembre scorso, ha sottoposto a controllo un locale situato nella periferia del capoluogo perugino che, anche tramite l’utilizzo dei social network, pubblicizzava un’attività di pubblico spettacolo, senza essere munito delle prescritte autorizzazioni.

In effetti, all’atto del controllo, gli operanti riscontravano lo svolgersi di un’attività abusiva di intrattenimento musicale priva delle autorizzazioni previste per legge, oltre ad una serie di violazioni di carattere amministrativo riguardanti i presupposti per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo, tra cui il certificato di agibilità.

Al termine delle attività di rito, veniva deferito in stato di libertà un cittadino albanese 40enne per l’apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento, oltre alla contestazione ai responsabili dell’attività sottoposta a controllo di numerose sanzioni di carattere amministrativo da parte dei vari enti intervenuti.

Il controllo si colloca nell’ambito della complessiva strategia di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, anche riguardo alle attività di intrattenimento pubblico, che debbono comunque svolgersi nel rispetto di specifiche normative tese a garantire l’incolumità dei partecipanti e secondo le linee guida individuate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’impulso e il coordinamento della Prefettura sono stati ulteriormente intensificati i controlli all’interno dei locali da parte delle Forze di Polizia.