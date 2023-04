Scontro tra due auto e bus di linea, donna ferita IMMAGINI

La donna, alla guida di una delle due auto, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco | L'incidente a Santa Maria Rossa

E’ stata trasportata in ospedale dall’autoambulanza del 118 la donna che era alla guida di un’auto coinvolta in un incidente insieme ad un’altra vettura e ad un bus di linea. La donna ferita è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua auto, che si è accartocciata nella parte interiore a seguito dell’urto.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì a Santa Maria Rossa di Perugia per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, accorsa sul posto.