Scontro tra camion e auto, un ferito a Balanzano | Foto - Tuttoggi.info

Incidente a Balanzano venerdì pomeriggio, a scontrarsi un camion ed un'auto: sul posto 118, vigili del fuoco e municipale

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di venerdì nella zona di Balanzano, con il conducente di un auto che è rimasto ferito.

A scontrarsi sono stati un mezzo pesante ed una Fiat Punto: ad avere la peggio il conducente di quest’ultima, che è stato tirato fuori dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco di Perugia ed affidato alle cure del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, invece, il camionista. Sul posto, per i rilievi del sinistro, la polizia municipale di Perugia. Chiusa al traffico la strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati.