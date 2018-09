Scontro tra auto, vigili del fuoco estraggono uomo da lamiere

share

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 8 settembre), a Gubbio. Intorno alle 16.30 due auto si sono scontrate in via Parruccini, con uno dei due conducenti rimasto incastrato all’interno del proprio veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre l’automobilista dalle lamiere. Quest’ultimo è stato poi trasportato in ospedale dal 118. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

