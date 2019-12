Scontro nella notte vicino a Decathlon, un'auto si ribalta: due feriti - Tuttoggi

E’ miracolosamente di due feriti lievi il bilancio dell’incidente che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì. Due vetture si sono scontrate, per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale, mentre percorrevano in senso opposto la bretella nei pressi dell’area commerciale di Decathlon, a Ellera di Corciano.

Nello scontro una vettura ha perso una ruota e l’altra si è rovesciata su un fianco.

I due feriti, che hanno comunque riportato solo delle contusioni, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e da personale del 118.