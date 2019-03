Scontro nel centro abitato di Cerbara, 73enne in ospedale

share

Brutto incidente, questa mattina (mercoledì 20 marzo) in pieno centro abitato a Cerbara. Intorno alle 9.40, in via Cesare Pavese, all’incrocio con via Tommaso Moro, si sono scontrate una Citroen C1, condotta da una 73enne di Città di Castello, una Suzuki Vitara con un carrello appendice, alla guida della quale vi era un 79enne di San Giustino.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, un equipaggio dei Vigili del Fuoco ed un ambulanza del 118, che ha trasportato la conducente della Citroen all’ospedale di Città di Castello per accertamenti sanitari.

