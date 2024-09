Scontro frontale sulla Marscianese, muore vigile del fuoco da poco in pensione

E’ un vigile del fuoco da poco andato in pensione, Mario Cotogni, la vittima dell’incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla strada Marscianese. Mario Cotogni, questo il suo nome, era alla guida dell’auto che si è scontrata frontalmente con un furgone su cui viaggiavano tre persone.

Per l’ex vigile del fuoco, soccorso dal personale del 118 e dai colleghi, che hanno appreso con sconcerto la sua identità una volta arrivati sul posto, non c’è stato nulla da fare. I tre che erano nel furgone sono rimasti feriti in modo lieve: due di loro sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Pantalla, il terzo in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Il tragico scontro si è verificato intorno alle 18 di mercoledì a Sant’Angelo di Celle, nel territorio comunale di Deruta sulla provinciale 375, già teatro di incidenti mortali. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Todi, giunti sul posto insieme alla polizia locale ed ai soccorritori.

Sconcerto e dolore tra i vigili del fuoco, che in una nota esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia del loro collega stimato e benvoluto, colpita da questa improvvisa e tragica perdita. “Il comando dei vigili del fuoco di Perugia – si legge nel messaggio – si stringe al dolore dei familiari in questo difficile momento”.