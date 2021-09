Scontro frontale, in ospedale in gravi condizioni AGGIORNAMENTI

L'incidente tra le due auto nel pomeriggio di sabato in via Penna | Illeso uno dei due conducenti, l'altro al pronto soccorso in codice rosso

Scontro frontale tra due auto in via Penna, un uomo portato in ospedale in codice rosso. L’incidente si è verificato alle 17.45. L’impatto è stato particolarmente violento.

Le cause sono al vaglio della polizia municipale. Uno dei conducenti è rimasto illeso, l’altro, soccorso dal personale del 118, è arrivato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)