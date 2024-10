Scontro auto-moto sull'Apecchiese, centauro finisce in ospedale - Tuttoggi.info

Ennesimo incidente, ieri pomeriggio (13 ottobre), lungo la Sr 257 Apecchiese – poco dopo l’abitato di Fraccano (Città di Castello) -, dove una moto si è scontrata con una Jeep.

Da quanto emerge la due ruote – condotta da un 28enne residente a Urbino – stava percorrendo la via principale in direzione Apecchio, mentre la Suzuki – con alla guida un 75enne di Città di Castello – proveniente dalla strada comunale che conduce in località Antirata, si stava immettendo proprio sull’Apecchiese.

A seguito del violento impatto con l’auto, il centauro è stato sbalzato dal mezzo e, dopo un volo di almeno 4 metri, è caduto rovinosamente a terra. Fortunatamente, in quel momento, non stavano sopraggiungendo altri veicoli.

Il personale del 118 intervenuto sul posto, dopo aver stabilizzato il 28enne, ha trasportato il motociclista all’ospedale di Città di Castello per i necessari accertamenti. In loco è arrivata anche la Polizia locale di Città di Castello per effettuare i rilievi di legge, ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico.