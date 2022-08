Scontro tra auto e furgone con roulotte sulla Flaminia, minorenne in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'altezza del cimitero di Costacciaro, il giovane che viaggiava in auto con il padre (anch'esso portato in ospedale per precauzione) è l'unico rimasto ferito ma non sarebbe grave

Brutto incidente stradale, oggi pomeriggio (29 agosto) lungo la statale Flaminia, dove all’altezza del cimitero di Costacciaro si sono scontrati un’auto e un furgone che trainava una roulotte.

Nell’impatto è rimasto ferito solo un giovane minorenne, trasportato all’ospedale dal 118. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero affatto gravi. Anche il padre, alla guida dell’auto, sarebbe stato accompagnato al nosocomio a scopo precauzionale. Entrambi dovrebbero comunque essere già dimessi in serata.