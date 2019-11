Scontro auto-bici, paura per un 42enne tifernate

Incidente stradale, oggi alle 15 circa, nella rotonda “Maria Curie” (foto), all’incrocio tra la variante apecchiese e Via Engels. Una Opel Mokka, condotta da un 59enne residente a Città di Castello, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, si è scontrata con un ciclista 42enne, anch’egli tifernate, caduto rovinosamente a terra. Quest’ultimo, dopo attimi di paura, fortunatamente ha riportato solo lesioni lievi. Sul posto sono è intervenuta una pattuglia della municipale, che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro.

