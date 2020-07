Scontro a Gabelletta, 2 feriti | Foto - Tuttoggi

Incidente stradale in via Gabelletta nella tarda mattinata di venerdì a Terni. Due le auto che si sono scontrate e due le persone costrette a ricorrere alle cure del 118. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Tra i feriti una donna anziana che ha battuto la testa contro il parabrezza.

La dinamica del sinistro, avvenuto nei pressi della rotonda della Coop, poco dopo le 12,30 è al vaglio della polizia municipale. Disagi per la viabilità nella zona di Gabelletta.