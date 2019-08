Scomparsa da ore 36enne, un uomo “era seduta sul ponte” | Ricerche sul Tevere infruttuose

share

Carabinieri, vigili del fuoco, sommozzatori e l’elicottero in volo fino a Umbertide. Tutti alla ricerca di una 36enne di origine rumena (madre di due figli, a fianco la sua foto) che, a detta di un testimone, si sarebbe gettata sul Tevere dal ponte di Città di Castello che collega il Rione Prato a quello dei Pescidoro. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 14, quando un’automobilista avrebbe visto “una persona seduta sul parapetto“. Una volta fatta inversione per andare a vedere da vicino, però, della donna non c’era più traccia, se non un paio di scarpe, lasciate desolatamente per terra.

Le ricerche, come detto, vanno avanti ormai da oltre 5 ore, con un via vai di operatori impegnati nell’esplorazione del fiume ma anche di curiosi, che dal primo pomeriggio hanno affollato sia il ponte, a volte rallentando anche il traffico con parcheggi improvvisati, sia le sponde del Tevere nei pressi del Canoa Club. Sul posto, nel primo pomeriggio, anche parenti e amici della 36enne, mai tornata a casa dal lavoro. Come detto i ricercatori stanno battendo tutto il corso del fiume fino a Umbertide ma, ancora, senza successo. Va anche detto che nessuno ha la certezza che la donna si sia davvero buttata.

Aggiornamento delle 22:00:

