Scomparsa Barbara Corvi, Amelia ricorda con un film contro la violenza sulle donne

Arriva ad Amelia, in prima visione, Antropocene – L’epoca umana (Canada, 2018) il documentario del fotografo Edward Burtynsky e dei registi Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier.

Si tratta di un lavoro unico, frutto di una collaborazione quadriennale tra i tre autori del progetto, che hanno abbandonato ogni intento didattico per sollevare domande, interrogandosi sull’uomo, che ha plasmato la natura a sua immagine e somiglianza.

L’evento, previsto per sabato 19 ottobre, ore 21, nella Sala comunale F. Boccarini, sarà in collaborazione con i ragazzi del Fridays For Future Terni, PeR (Il Parco Dell’energia Rinnovabile) e Legambiente Amelia.

Altro evento speciale è previsto domenica 20 ottobre: con inizio alle 18, sempre nella Sala Boccarini, proiezione di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, un film di Martin McDonagh (USA, Gran Bretagna, 2017).

Un’ iniziativa per non dimenticare Barbara Corvi a dieci anni esatti dalla sua scomparsa. Il film scelto per questa importante occasione tratta della violenza sulle donne e delle forme di violenza in generale. È il dramma di una madre, la cui figlia è stata prima violentata e poi uccisa, che cerca disperatamente la verità. L’iniziativa è in collaborazione con il Comitato Barbara Corvi e il Forum Donne Amelia.

