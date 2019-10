Scivola in un dirupo, trasportato in ospedale con elisoccorso

Scivola in un dirupo e riporta fratture al bacino e alle vertebre. E’ successo intorno alle 12 di questa mattina (martedì 15 ottobre) nei boschi di Camporeggiano (Gubbio). Sul posto, per recuperare l’uomo, sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), i vigili del fuoco e l’elisoccorso “Icaro 02”, con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico del Sasu. Il malcapitato, una volta raggiunto in una zona alquanto impervia, è stato stabilizzato dal personale medico del 118 e poi trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.

