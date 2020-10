Scivola e si fa male mentre cerca funghi, paura per un 81enne - Tuttoggi

Brutta avventura per un 81enne tifernate, uscito per andare a funghi nel pomeriggio di oggi (lunedì 19 ottobre) in loc. Bivio Lugnano (Città di Castello).

L’uomo, inoltratosi nei boschi della frazione a sud del Comune, era insieme alla moglie, quando improvvisamente è scivolato su un terreno scosceso rimanendo ferito ad una gamba. Dopo la caduta l’anziano non è più riuscito a muoversi.

Sul posto, un’area particolarmente impervia, sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale Saf (Speleo Alpino Fluviale). L’uomo è stato raggiunto e soccorso dopo le ore 18. Una volta messo in sicurezza è stato poi trasportato all’ospedale dal 118.