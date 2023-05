La Scintilla, nuova associazione per animare il dibattito cittadino

Presidente Renato Cesca. Tra i fondatori l'ex sindaco Mismetti

Una nuova associazione per animare il dibattito pubblico folignate e incidere su alcuni temi, dalla sanità ai rifiuti. Questo è quello si propone di fare “La scintilla“, la nuova realtà che si è presentata lunedì e che vede alla presidenza l’imprenditore Renato Cesca e nella compagine personalità come l’ex sindaco Nando Mismetti o l’ex vicesindaca, e attuale consigliere comunale, Rita Barbetti.

“C’era bisogno di una nuova associazione per far ripartire un po’ di animazione. Vogliamo riaccendere gli entusiasmi che si erano sopiti. Vogliamo parlare ai cittadini attraverso azioni di protesta e di proposta“, ha detto Cesca. La prima iniziativa è quella in programma per giovedì 18 maggio alle 17.30 presso la Sala Jacobilli di piazza San Giacomo, a Foligno sul tema delle Comunità energetiche rinnovabili. “Oggi la bolletta energetica è una delle voci di spesa più rilevanti sia per le famiglie che per le aziende e per abbattere queste spese una buona alternativa potrebbe essere quella di aderire a una comunità energetica rinnovabile. Una CER è un’associazione tra imprese, enti locali o cittadini che si uniscono per dotarsi di impianti condivisi per la produzione e il consumo di elettricità da fonti rinnovabili, tipicamente da fotovoltaico”, hanno detto.

L’evento sulle comunità energetiche

Parteciperanno all’evento relatori con competenze renderanno chiaro cosa sono le CER e perché ricopriranno un ruolo importante per le famiglie e le imprese. Interverranno Elisa Moretti – Prof. Associato Dip.to Ingegneria UNIPG sul tema «Le CER come driver per la transizione energetica: stato dell’arte e prospettive future»; Elisa Cinfrignini – Responsabile Energia CNA Umbria «L’interesse delle imprese per le CER»; Alfiero Moretti – Architetto «L’interesse dei cittadini per le CER»; Stefania Proietti – Sindaco di Assisi – Presidente della Provincia di Perugia « Le CER, opportunità ecosostenibili per i territori: il caso di Assisi».

Aprire cantieri di comunicazione con i cittadini

“La Scintilla – hanno detto – si propone di aprire cantieri di comunicazione con la cittadinanza, di dare ascolto e voce ai folignati e al territorio, di promuovere la partecipazione, la solidarietà, la costruzione di ideali e di valori che rimettano al centro soprattutto le persone e i loro bisogni. Contribuire a portare idee innovative e il proprio bagaglio di esperienze culturali, di impegno professionale e civico nei confronti della politica del nostro territorio. La Scintilla sarà sensibile alle problematiche di Foligno, se ne farà portavoce e interprete attenta, ponendosi sin d’ora in un atteggiamento costruttivo e di confronto che vede la città come un punto di riferimento e di interesse per il comprensorio”.

Priorità promozione culturale

“Sarà altrettanto sensibile alle realtà locali presenti su tutto il territorio con particolare attenzione a tutte le istanze sociali ed economiche ed intende farsi promotrice, a livello territoriale, di iniziative volte alla sensibilizzazione ed alla informazione di tutti gli abitanti interessati, coinvolgendo e condividendo percorsi con altre realtà attive a Foligno e nella zona. Coerentemente con le finalità del progetto, che sta alla base della costituzione dell’Associazione, “La Scintilla” ritiene che la promozione culturale debba impegnare a vario titolo anche le realtà amministrative locali e a tal fine intende favorire incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni e iniziative che suscitino l’interesse e l’attenzione della cittadinanza su temi e problematiche di ogni tipo, locali e non solo. Infine intende valorizzare il ruolo dei giovani, del lavoro, dell’artigianato, del commercio, dell’industria, di tutte quelle persone che, con le loro preziose attività ed il loro impegno dipendente o autonomo, sono impegnate a difendere quotidianamente il significato della nostra territorialità“.