School Volley batte la Sir Perugia U15 ed è campione regionale - Tuttoggi.info

Perugia, la School Volley batte la Sir in 5 set e si laurea campione regionale U15. Ecco come è andato il match e il tabellino

La School Volley Perugia è campione regionale in under 15 maschile. Nella finale disputata al palazzetto di San Marco ha sconfitto in cinque set la Sir Perugia. In pratica é stata la riedizione della finale di un anno fa, quando la sfortuna fermò il cammino dei gialloneri. E proprio in ricordo di quella partita gli scolari ci hanno messo tutto dentro, rabbia e forza sono stati determinanti in una gara giocata fino all’ultimo secondo. Probabilmente non è stata la partita che ci si attendeva, ma l’emozione gioca sempre brutti scherzi quando la posta si alza.

La cronaca

Ad uscire meglio dai blocchi sono i gialloneri (11-16), un distacco che verrà gestito sino al termine del set. A campi invertiti sono sempre gli ospiti ad essere davanti (8-11), ma la ricezione comincia a non essere più perfetta e contrattaccare diventa impossibile. La Sir brava a trarne vantaggio e ribalta (16-12) la situazione pareggiando alla fine i conti. Terzo parziale con i padroni di casa, come da calendario, che doppiano gli avversari (14-7). I ragazzi di Nulli Pero non si perdono d’animo e ricuciono (19-18) lo strappo. Lo sforzo però viene presto pagato a caro prezzo e la Sir passa all’incasso e si porta in vantaggio. Una penalità inflitta all’allenatore degli ospiti all’inizio del quarto parziale pare pesare sull’esito (5-2). Come detto rabbia e forza incidono molto nelle fila degli scolari che lottano punto a punto prima di trovare lo scatto decisivo che porta al tie-break. Qui i giovani di Moscioni non reggono l’urto per l’emozione e la tensione ormai palpabili e la School Volley Perugia per la seconda volta si aggiudica un titolo regionale maschile. E parte la festa dei supporter gialloneri che per l’occasione hanno sfoggiato magliette con la scritta: “Io tifo School Volley” e ne hanno ben donde!

Il tabellino

Volley giovanile Sir rossa Perugia – School Volley Perugia: 2-3 (18-25 25-18 25-22 23-25 6-15)Sir rossa: Canalicchio, Pecetti, Giambagli, Covarelli Le., Borgnini, Lanna, Cassieri(L2), Valocchia, Bertoia. N.E.: Rizzuto, Briziarelli, Covarelli Lo., Alunno, Speroni(l1). All.: Andrea Moscioni.School: Cestellini, Morettini, Cricco, Vertecchi, Trevisani, Fioroni, Guaitini(L1). N.E.: GAmmelli, Formisano, Fioroni, Pagliula, Melloni, Orecchini, Montecucco(L2). All: Michele Nulli Pero e Filippo Amantini.Arbitri: Giacomo Famiani e Pietro Pucciarini