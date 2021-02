Schiva animale ed esce di strada

Per recuperare la vettura finita sotto alla scarpata che costeggia la carreggiata è però dovuta intervenire una squadra di Vigili del fuoco

Di ritorno dal lavoro in auto, un uomo è uscito di strada per evitare di investire un animale selvatico.

L’incidente, accaduto ieri sera interno alle 22:00 in frazione Cerro nel comune di Marsciano, non ha avuto conseguenze gravi per il guidatore.

Per recuperare la vettura finita sotto alla scarpata che costeggia la carreggiata è però dovuta intervenire una squadra di Vigili del fuoco di Todi.