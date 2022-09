Schiamazzi e musica alta di notte, multa per ubriachezza molesta

Nonostante l’invito degli agenti, uno dei giovani, 20enne, in palese stato di ebbrezza, ha continuato a tenere una condotta molesta. Per questo motivo i poliziotti, dopo averlo identificato, gli hanno contestato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 688 del Codice Penale per ubriachezza molesta.

Terminate le attività di rito, gli agenti hanno identificato anche gli altri presenti, diffidandoli dal proseguire nel creare disturbo.