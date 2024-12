Scheggino, il Borgo di Babbo Natale fino al 15 dicembre - Tuttoggi.info

Il piccolo paese di Scheggino diventa oramai da sette anni il Borgo di Babbo Natale. Casa di Santa Claus, ufficio postale, assistenti elfi, trenino e molto altro ancora. Tutto per celebrare il periodo più amato da adulti e bambini: il Natale. Una grande festa per il piccolo borgo, se non altro visto l’enorme impegno degli addetti ai lavori che da mesi sono coinvolti nell’organizzazione di laboratori, spettacoli e istallazioni. Scenografie, manifesti e costumi sono a cura dell’Associazione Il Giadino di Matisse che quest’anno ha coinvolto anche giovani ragazzi spagnoli e tedeschi, presenti a Spoleto per un programma culturale promosso dall’Associazione Umbria Training Center.

E cosi la giovane Ana di Santander è diventata la Regina di Cuori della favola Alice nel Paese delle Meraviglie che gira per Scheggino incontrando i bambini, insieme a numerosi altri personaggi fiabeschi tutti rigorosamente in costume. Ultimo appuntamento domenica 15 dicembre. “Sono molto felice perché quest’anno partecipano tante nuove associazioni – spiega Manuela Amadio, responsabile dell’Associazione Giardino di Matisse e ideatrice del Borgo di Babbo Natale – sono coinvolte anche molte scuole e tanti volontari. E’ un lavoro impegnativo che inizia mesi prima ma per me è un sogno vedere Scheggino trasformarsi nel Paese di Babbo Natale e mi riporta all’infanzia speciale che ho trascorso qui”.

Scheggino è un piccolo paese che conta circa 600 anime ma riesce a dare il meglio di sè durante gli eventi che attirano turismo. Uno di questi è il Borgo di Babbo Natale. “ É l’ultimo dei quattro eventi importanti che si svolgono a Scheggino durante l’anno – spiega il Sindaco Fabio Dottori – una grande pubblicità per noi e una spinta in più per i piccoli negozi e le attività locali. Originariamente a Natale si organizzava un piccolo mercatino che poi nel tempo, e grazie all’Associazione il Giardino di Matisse e le altre coinvolte, è diventato la festa che è oggi”.

Lo spirito natalizio ha invaso Scheggino già nel primo week end in programma e continuerà domenica 15 con molte iniziative. Programma qui