Marco Masini a Scheggino, grande successo. I ringraziamenti del Comune | Foto e video - Tuttoggi

Si è trattato quindi di un evento unico, che ha permesso di scoprire Marco Masini sotto una veste inedita e di godere di ottima musica in uno dei luoghi più particolari dell’Umbria, in linea con i valori del Festival Internazionale Green Music, che mira proprio a diffondere cultura musicale sponsorizzando angoli naturali e storici unici e spesso poco conosciuti.

Ma a rendere possibile concretamente il concerto è stato l’impegno di volontari, dipendenti comunali, amministratori, ragazzi del servizio civile e membri della Pro loco: a tutti loro va il ringraziamento del sindaco di Scheggino, Fabio Dottori. “Voglio ringraziare le tante persone che hanno lavorato per la realizzazione della serata con Marco Masini – è il commento del primo cittadino -, grazie ovviamente inoltre al maestro Mastrini, alla Regione Umbria ed al Gal”. “Questi appuntamenti – ha aggiunto – sono per noi una importante vetrina per far conoscere il nostro territorio. Abbiamo avuto persone provenienti da tutta Italia per assistere al concerto e che poi si sono fermate per più giorni, visitando anche il resto della Valnerina e i comuni limitrofi”.