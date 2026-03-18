Scende dall'auto con il cane e viene investita, muore 50enne - Tuttoggi.info

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Scende dall’auto con il cane e viene investita, muore 50enne

Davide Baccarini

Scende dall’auto con il cane e viene investita, muore 50enne

Mer, 18/03/2026 - 14:28

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Si chiamava Lucia Lamentini, residente a Camucia di Cortona, la 50enne morta nella notte appena trascorsa lungo via della Lebbia, arteria di Lisciano Niccone.

La donna – nota fotografa e insegnante di sostegno – è stata investita dopo la mezzanotte. Secondo quanto emerge si sarebbe fermata con l’auto in questa strada, totalmente buia, per far scendere il proprio cane e fargli fare i suoi bisogni. Una volta fuori dalla vettura però è stata travolta in pieno da una Polo Volkswagen, morendo sul colpo.

Alla guida dell’auto c’era un 37enne di Lisciano Niccone, ora indagato per omicidio stradale come atto dovuto. E’ stato lui stesso, seppur sotto choc, a chiamare i soccorsi. Si attendono ora gli esiti dell’alcoltest. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, anche se invano, oltre ai carabinieri e 118. La salma della donna è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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