Scazzottata fuori dalla discoteca, giovane ferito all'occhio - Tuttoggi

Scazzottata tra un giovane ternano e un narnese fuori da discoteca di Montecastrilli. Intervengono i Carabinieri

Durante lo scorso fine settimana si è verificata una rissa davanti a una discoteca di Montecastriili che ha visto coinvolti due giovanissimi; un ternano e un narnese, infatti, per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono venuti alle mani, probabilmente per futili motivi, dando luogo a una breve colluttazione.

Giovane ferito all’occhio dopo scazzottata

Secondo quanto è stato possibile apprendere uno dei due giovani ha riportato una ferita lacero contusa all’arcata orbitale sinistra; il ferito, fortunatamente in modo non grave, si è recato al Pronto Soccorso per le cure del caso e la prognosi è stata inferiore ai 10 giorni. Sul posto si sono portati i Carabinieri che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.