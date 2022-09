Scatta foto a una ragazza a una sagra e infastidisce altri, denunciato per molestie

Gli agenti, a quel punto, hanno identificato l’uomo, classe 1977 che, successivamente, è stato accompagnato in Questura per accertamenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.

Al termine delle attività di rito, il 45enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di molestie e disturbo delle persone in concorso. Il cellulare, invece, è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.