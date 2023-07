Scassina gettoniera autolavaggio con piede di porco, telecamere incastrano 41enne - Tuttoggi.info

L'uomo ha colpito due volte in una stazione di servizio di Selci Lama, sull'auto usata per la fuga aveva una targa rubata | Denunciato per furto aggravato e ricettazione

Aveva forzato per ben due volte la gettoneria di un autolavaggio a Selci Lama (San Giustino) e, dopo alcune indagini e l’aiuto della videosorveglianza, è stato rintracciato e denunciato.

L’uomo, un 41enne italiano con numerosi precedenti alle spalle, aveva colpito la prima volta il 25 giugno scorso, con un piede di porco, asportando circa 300 euro in monete. Dopo quell’episodio, due giorni dopo, era ritornato nello stesso autolavaggio forzando un’altra gettoniera con lo stesso modus operandi ma, stavolta, senza asportare un euro (in quanto vuota).

Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, in seguito alla querela del proprietario, la Polizia ha effettuato alcuni accertamenti riuscendo a risalire all’identità del conducente del veicolo che, nel primo episodio, aveva utilizzato una targa rubata per depistare le indagini. In queste ore è arrivata la denuncia per furto aggravato e ricettazione nei confronti del 41enne