Scappa all'alt dei carabinieri e lancia cocaina dall'auto, 19enne arrestato - Tuttoggi.info

Nell’auto aveva 7 ovuli di cocaina, che ha lanciato dal finestrino mentre veniva inseguito dai carabinieri, mentre in casa ne aveva numerose altre dosi. Per questo un 19enne di origini albanesi è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Marsciano. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo è maturato nell’ambito di un servizio perlustrativo notturno di controllo del territorio, durante un posto di controllo: il giovane, conducente di un’autovettura, non si è fermato all’alt intimato dai militari operanti, dandosi alla fuga.

Nel corso del breve inseguimento che ne è conseguito, il ragazzo ha lanciato attraverso il finestrino, dal veicolo in corsa, alcuni involucri, che hanno destato l’attenzione dei Carabinieri, i quali, senza perdere di vista il mezzo, li hanno recuperati immediatamente sulla carreggiata – vale a dire di 7 ovuli, risultati successivamente contenere stupefacente del tipo cocaina – per poi bloccare il veicolo e fermare il ragazzo.

La successiva perquisizione estesa alla camera di una struttura ricettiva del comune di Marsciano, dove l’uomo alloggiava in questo periodo, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, anch’essa del tipo cocaina, per un quantitativo complessivo sequestrato di circa 50 g, nonché la somma in contanti di 5.500 euro, ritenuta costituire il provento dell’attività illecita.

L’interessato in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, raccolti dagli operanti, è stato dichiarato in stato di arresto. A seguito dell’udienza per direttissima celebrata dinanzi al Giudice del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato.