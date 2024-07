"Sbloccare i fondi per il restauro del palazzo di Collestatte": l'atto di indirizzo di PD e Innovare per Terni - Tuttoggi.info

“Per conto dei gruppi PD e Innovare per Terni ho presentato un atto di indirizzo urgente riguardante i lavori in corso per riparare i danni del terremoto sul palazzo dell’ex Comune di Collestatte, in piazza Principe degli Apostoli”.

A dichiararlo, in una nota, Francesco Filipponi, capogruppo del PD del Comune di Terni.

“Chiediamo all’Amministrazione di sbloccare i 151.500,00 euro che il Comune ha nelle proprie casse, e di sollecitare la Regione affinché eroghi i restanti 220.500,00 euro, per scongiurare una nuova sospensione dei lavori”.

Filipponi: “Siamo pronti a collaborare”

“Contemporaneamente, poiché è stato richiesto un aggiornamento dei prezzi, chiediamo alla giunta di reperire fondi aggiuntivi per almeno 200.000,00 euro attraverso il coinvolgimento di altri enti pubblici o privati, per evitare che vengano diminuiti gli interventi previsti dal progetto originale del 2015. Al momento, ad esempio, sono a rischio cancellazione alcune finiture e gli infissi”.



“Ricordiamo che la Regione a guida PD nel 2007 stanziò 717.000,00 euro per la ristrutturazione dell’immobile. Queste tipologie di intervento si effettuano in cicli storici di lunga durata, per cui non fare oggi tutte le lavorazioni complete previste dal progetto originario sarebbe un’occasione sprecata per i prossimi decenni, per un immobile fondamentale per la comunità di Collestatte, che ospitava la sede istituzionale della circoscrizione, della sala consiliare utilizzata da privati e associazioni, della sezione distaccata dei vigili urbani, dei servizi anagrafici, di due importanti associazioni del posto (ex pro loco ed ex polisportiva), dell’ambulatorio dei medici, della casa parrocchiale”.



“Siamo pronti a collaborare fattivamente con la Giunta, nella distinzione dei ruoli tra maggioranza e minoranza”.