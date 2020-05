Sbanda e centra palo della luce, 30enne con tasso alcolemico 4 volte oltre il limite - Tuttoggi

Perde il controllo dell’auto e centra un palo della pubblica illuminazione. E’ successo ieri sera (giovedì 21 maggio) in località Banchetti (Umbertide).

Il giovane, un 30enne tifernate, fortunatamente è rimasto illeso ma i carabinieri, una volta giunti sul luogo dell’incidente hanno subito avuto il sospetto che il conducente avesse abusato di alcol.

Sottoposto agli accertamenti di rito, il 30enne è infatti risultato positivo agli esami, con un tasso alcolemico di 4 volte superiore al massimo consentito. Lo stesso, inoltre, aveva la patente scaduta ormai da molti mesi.

Per il tifernate, quindi, oltre alla sanzione amministrativa di 158 euro per il documento scaduto, è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia per guida in stato ebbrezza alcolica, violazione che nei casi in cui il tasso alcolemico risulti particolarmente alto, prevede fino ad un 1 anno di arresto e fino a 6.000 euro di ammenda.