Sbanda con l'auto e invade un giardino, donna in ospedale per accertamenti - Tuttoggi

Ha perso il controllo della sua auto e sbandando è finita in un giardino: è successo alla Fratta di Montefalco, sul posto i vigili del fuoco

Ha perso il controllo della sua auto e sbandando è finita in un giardino privato. Disavventura per fortuna senza conseguenze gravi per una donna alla guida di una Fiat Panda. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì alla Fratta di Montefalco.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 – che ha portato la donna in ospedale per accertamenti – ed i vigili del fuoco di Spoleto.