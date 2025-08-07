 Sassi dal cavalcavia sulle auto, identificato un 15enne - Tuttoggi.info
Sassi dal cavalcavia sulle auto, identificato un 15enne

Redazione

Sassi dal cavalcavia sulle auto, identificato un 15enne

Il ragazzo identificato dalla polizia locale attraverso alcuni video della zona
Gio, 07/08/2025 - 21:42

È stato identificato e denunciato il 15enne ritenuto responsabile del lancio di sassi dal cavalcavia, avvenuto nel maggio scorso in via Capitini a Corciano, quando erano state centrate tre auto in marcia.

Un episodio che aveva comprensibilmente destato allarme tra i residenti e gli automobilisti che frequentano la zona, vista la pericolosità del gesto.

Gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale di Corciano, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e i pattugliamenti nella zona di San Mariano, sono risaliti al 15enne, ritenuto il responsabile del lancio di sassi.

Il 15enne avrebbe raccolto dei sassi presenti sul marciapiede della passerella pedonale, lanciandoli poi contro le auto in transito sottostanti. I sassi hanno colpito tre veicoli, provocando danni ai mezzi, ma fortunatamente provocare conseguenze fisiche per le persone a bordo.

Una volta identificato il giovane, la polizia locale ha informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Perugia, che ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale. Nell’abitazione del ragazzo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti indossati al momento del gesto, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

