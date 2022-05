E' titolare di un attività commerciale di macchine da cucire e merceria, rappresenterà il Rione nell'edizione 2022 di Perugia 1416

Sara Becchetti è la prima dama del Magnifico Rione di Porta San Pietro, che rappresenterà alla settima edizione di Perugia1416, in programma dal 9 al 12 giugno. Sara ha 39 anni, è nata a Perugia ed abita a Ponte Valleceppi. E’ titolare di un attività commerciale di macchine da cucire e merceria ed il suo hobby coincide con il suo lavoro. Sara, infatti, è appassionata di cucito creativo, Patchwork e realizza personalizzazioni ricamate.

La sua elezione si è tenuta domenica pomeriggio (29 maggio), nella splendida cornicedella nuova sede dell’associazione Perugia1416, situata in via Oberdan 50 a Perugia, con ritrovo dei partecipanti in fondo alle scalette di Sant’Ercolano dove hanno sfilato le sette candidate – che hanno percorso anche in parte l’interno della Rocca Paolina – davanti ad un folto pubblico, ai rappresentanti dei cinque rioni e al vice presidente dell’associazione Perugia1416, Riccardo Bachiorri.