Santa Maria degli Angeli pronta a celebrare il Piatto: oggi l'inaugurazione della mostra Bonum - Tuttoggi.info

Santa Maria degli Angeli pronta a celebrare il Piatto di Sant’Antonio 2025, con la presenza della fanfara a cavallo della polizia di Stato che domenica 19 gennaio sfilerà, insieme alle autorità civili, militari e religiose e a tanti cittadini, nella processione che attraversa tutta Santa Maria degli Angeli.

Un ricordo di quando, nel 1860 la frazione, allora “stazione di posta” tra Firenze e Roma, chiese l’intercessione a Sant’Antonio che scongiurò un’epidemia che avrebbe fatto morire i cavalli e messo in ginocchio l’economia della zona. In ringraziamento al Santo, la festa venne celebrata con grande solennità, con una processione per le vie del borgo e la distribuzione di un pranzo ai poveri, che prese la denominazione di Piatto di Sant’Antonio Abate. Proprio le radici del Piatto sono state riscoperte grazie alla storica prioranza tutta al femminile (la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, già Sindaca di Assisi, e sono: Francesca Bianconi, Tiziana Borsellini, Rossana Calzolari, Marcella Della Bina, Valentina Di Pasquale, Maria Cristina Lollini, Barbara Marconi, Rita Nardone, Daniela Rosati, Roberta Rosati e Alessandra Tarpanelli) che – tenendosi lontana da alcuni “eccessivi fasti” del passato – ha riscoperto l’impegno alle opere sociali e incontri di approfondimento sui messaggi attualizzati di Sant’Antonio e San Francesco.

Proprio lo spirito del Piatto, profondamente legato alla comunità e all’identità locale, ha ispirato la creazione del nuovo percorso espositivo permanente “BONUM – Storie e Tradizioni del Piatto di Sant’Antonio” presso il Palazzo del Capitano del Perdono, domenica alle 16.Dal 10 al 18 gennaio, presso il Palazzo del Capitano del Perdono, si anima all’ora del tramonto la Tavernetta, mentre, dall’ 11 al 17 gennaio, la “Taverna delle Priore” è ospitata presso il ristorante della storica “Villa Elda”.

Il 19 i grandi festeggiamenti del Piatto di Sant’Antonio 2025: la giornata si apre alle 9 con il raduno di tutte le Prioranze in Piazza Garibaldi; alle 9.45, dopo il corteo, l’ingresso in Basilica Papale, dove dalle 10 si terrà la Santa Messa, con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2025, che saranno presentati qualche giorno prima e che organizzeranno il Piatto il prossimo anno. Alle 11.15 la processione solenne per le vie del paese con la fanfara della Polizia, le autorità e le associazioni; alle 12.30, nel sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la benedizione solenne degli animali e del pane. Alle 13, la consumazione del Piatto nella Taverna dei Priori Serventi e nei ristoranti aderenti: previsto il coinvolgimento di 30 ristoranti locali per un totale di circa 10.000 “piatti” serviti.