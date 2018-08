Santa Maria degli Angeli, auto esce di strada e si schianta in un parcheggio: tre feriti lievi

C’è sicuramente l’alta velocità – ma non è chiaro se si trattasse di una sorta di gara o di un piede un po’ troppo schiacciato sull’acceleratore – dietro l’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Assisi. Tanta paura, tre feriti lievi, e molte polemiche, visto che non è la prima volta che le auto sfrecciano a folle velocità nella zona.

Tre i feriti – lievi e giovanissimi – portati in ospedale, ma tanto spavento visto che il mezzo ha non solo danneggiato un’aiuola, ma è finito in un parcheggio (fortunatamente senza colpire mezzi) danneggiando il marciapiede e abbattendo un cartello stradale. L’auto è stata inoltre interessata da un principio di incendio.

Sul posto la Polizia Stradale, la Polizia di Stato del commissariato di Assisi, i Vigili del Fuoco di Assisi e due ambulanze del 118.

