Santa Margherita, lavori conclusi a gennaio | Novità per la viabilità

I lavori sui muri del Cortone e del Bottinelli potrebbero essere effettuati con la strada aperta in un senso di marcia

E’ previsto per il prossimo gennaio il completamento dei lavori nel bacino di Santa Margherita, a rischio idrogeologico. Il cantiere è stato visitato nei giorni scorsi dal sindaco Romizi e dall’assessore Numerini, insieme ai tecnici comunali.

La parte del consolidamento stradale in via del Cortone e in via Ripa di Meana è terminata. Così come le opere di regimentazione delle acque e di separazione delle reti, tra acque piovane e acque nere, che hanno comportato la posa di tubazioni separate e pozzetti di raccolta, con raccordi fino agli scolmatori gestiti da Umbra Acque. Durante l’estate erano stati realizzati tutti i pali in calcestruzzo armato e cordoli di collegamento previsti.